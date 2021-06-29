Силовики устроили внеплановую проверку на петербургском заводе Toyota

За безопасностью проверки следят росгвардейцы и ОМОН.

В среду днем, 30 ноября, сотрудники прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП "НАМИ", налоговой и трудовой инспекции устроили внеплановую проверку на петербургском заводе Toyota. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители проверили соблюдение требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. За безопасностью проверки следят росгвардейцы и ОМОН.

Ранее мы писали, что через несколько недель Toyota уволит сотрудников завода в Петербурге. На сегодняшний день в простое находятся порядка 1,9 тысячи сотрудников предприятия. О решении закрыть завод в Петербурге Toyota объявила в сентябре. На предприятии собирали модели RAV4 и Camry, мощность составляет 100 тысяч автомобилей в год.

Фото: Piter.tv