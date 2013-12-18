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Силовики с обысками в здание Комитета по охране памятников Петербурга
Сегодня, 12:32
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Силовики с обысками в здание Комитета по охране памятников Петербурга

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Ведется расследование уголовного дела.

Сегодня, 22 августа, здание Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга пришли сотрудники Следственного комитета России. Об этом сообщили "Невские Новости".

Силовики провели обыски. Ведется расследование уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Известно, что в Северной столице было снесено несколько памятников, что вызвало вопросы у СК России.

Ранее на Piter.tv: жителям Адмиралтейского района ответят на вопросы по платной парковке.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по охране памятников, превышение должностных полномочий, следственный комитет, снос памятников в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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