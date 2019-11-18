Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Представители закона хотят поговорить с несколькими чиновниками.

Силовики проводят обыск по делу о коррупции в администрации Бийска Алтайского края. ФСБ проверяет офисы, сотрудников мэрии города попросили сохранять спокойствие. Специалисты зачитали список лиц, которых попросили выйти на переговоры с оперативниками. Информацию подтвердили в учреждении.

В общей сложности силовики вызвали на разговор не менее шести чиновников. Среди них - заместители главы города по капремонту и юридическим вопросам. Также на выход попросили направиться начальников архитектурного, жилищного отделов, и руководителя по ЖКХ. Пока что сведений о конкретных причинах оперативных мероприятий нет. Однако силовики конфисковали документы и компьютеры. Задержан бывший градоначальник Бийска Николай Нонко.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Бийске под угрозой насилия девушку - подростка заставили пить из лужи.

Видео: YouTube/БИЗНЕС Online