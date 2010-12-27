Силовики провели рейд в общественной организации "Научно-культурный центр Ахли-Бейт"

Во время проведения операции они застали людей, проводящих пятничную молитву.

Утром 26 октября, в субботу, сотрудники ФСБ, центра "Э" и полиции устроили рейд в общественную организацию "Научно-культурный центр "Ахли-Бейт", расположенную по адресу проспект Луначарского дом 112/2.

В ходе операции силовики застали 90 человек, совершающих пятничную молитву. Были задержаны пятеро граждан Азербайджана, в отношении которых составлены протоколы о нарушении сроков пребывания в России.

Особое подозрение правоохранителей вызвал 22-летний петербуржец. Его поставили на оперативный контроль как интересующегося пропагандой радикального ислама в интернете.

Руководитель организации Мушфига Амирасланов привлечен к ответственности за проведение религиозной деятельности без указания своего полного наименования.

Ранее мы сообщали, что после последнего рейда на Апраксином дворе из России депортировали 15 мигрантов.

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