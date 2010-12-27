После рейда на Апрашке из России выдворили 15 мигрантов

Он заплатят административные штрафы.

В Октябрьском районном суде Петербурга рассмотрели дела 15 мигрантов из Таджикистана. Молодых людей задержали во время рейда на Апраксином дворе. В отношении граждан представители закона завели 36 административных дел по выявленным нарушениям.

Чаще всего приезжим вменяли статью 18.8 части 3 и 3.1 КоАП России. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. Делопроизводство по трем случаям остановлено. Еще 16 материалов вернули для обвинителю. Еще нескольким нарушителям придется заплатить штрафы в размере пяти тысяч рублей. Их также ждет депортация из России.

Напомним, что рейд проводился полицией 18 октября около дома 4а по Московскому проспекту.

Ранее Piter.tv писал о том, что подозреваемых в ночном нападении на сына депутата арестовали.

Фото: Piter.tv

