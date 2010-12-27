Петербургская полиция проверила более 800 мигрантов с рынка на Московском проспекте

Среди них оказалось 130 нарушителей миграционного законодательства.

На днях сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проверили работников рынка на Московском проспекте и универсама на проспекте Косыгина на соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверочный рейд в Адмиралтейском и Красногвардейском районах выявил 130 нарушителей. Именно такое количество людей оказалось в полиции, где на них завели административные дела. При этом 16 мигрантов вообще не имели при себе ни удостоверений личности, ни документов о праве пребывания в России. Одного иностранца стражи правопорядка проверяют на причастность к подделке документов.

Всего полицейские проверили 841 иностранного гражданина. Решается вопрос о выдворении нарушителей за пределы страны.

Ранее приезжий из Узбекистана изнасиловал петербурженку в парке "Александрино".

Фото: Piter.TV