Приезжий из Узбекистана изнасиловал петербурженку в парке "Александрино"

Другой мигрант из Средней Азии надругался над подростком.

В Петербурге и Леноблати задержали двух выходцев из Средней Азии, подозреваемых в изнасилованиях, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

18 октября заполночь в полицию Кировского района обратилась 27-летняя сотрудница маникюрного магазина. Петербурженка сказала, что в половине первого ночи в лесопарке "Александрино" неизвестный насильно склонил ее к половому акту, применив физическую силу. Задержать преступника помогли камеры видеонаблюдения на фасаде дома №55 по проспекту Ветеранов. Они зафиксировали, как мужчина скрывается в ближайшем подъезде. После обхода жилого массива в квартире 41-го дома по тому же проспекту задержали 21-летнего подозреваемого гражданина Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

Также вчерашним вечером в Тосненскую полицию пожаловалась 44-летняя гражданка Узбекистана. Она заявила, что 41-летний уроженец Таджикистана днем раньше изнасиловал ее 15-летнюю дочку. Это произошло в съемной квартире на Советском проспекте в городе Никольское.

Подозреваемого доставили в Следком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали насильника из Петергофа.

Фото: pixabay