Полицейские задержали насильника из Петергофа

Пострадавшей пришлось лечиться.

В минувший понедельник, 14 октября, сотрудники уголовного розыска задержали 22-летним жителе Петергофа. Молодого человека подозревают в изнасиловании женщины. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел 31 августа у Ропшинского шоссе. Мужчина напал на жертву в небольшой роще. После преступления молодой человек вызвал одно такси для себя и для пострадавшей. Водитель довез его дома на улице Парковой. После того, как насильник покинул такси, 39-летняя сотрудница автомойки открылась рассказала водителю, что спутник изнасиловал её.

Таксист незамедлительно позвонил в полицию. Пострадавшую отправили в больницу, где у неё диагностировали характерные разрывы и сильное алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело.

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