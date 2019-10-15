  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:53
141
MShaffter
Код вставки плеера

В Чите муж зарезал жену на улице на глазах у двоих детей

0 0

Очевидцы сняли происходящее на видео.

Накануне, 14 октября, в Чите мужчина зарезал жену на глазах у своих детей.

Трагедия разыгралась на улице около 8 часов утра в понедельник. 46-летний мужчина в ходе бытовой ссоры с женой нанес 34-летней супруге несколько ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах их двоих детей.

Мужчину сразу же задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы.   

СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: В Жуковском ревнивый муж напал с ножом на жену (видео нападения).

Видео: ВК, Тема Хантер

Теги: видео от очевидцев, зарезал жену, на глазах у детей, новости забайкалья, новости россии, новости читы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии