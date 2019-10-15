В Чите муж зарезал жену на улице на глазах у двоих детей

Очевидцы сняли происходящее на видео.

Накануне, 14 октября, в Чите мужчина зарезал жену на глазах у своих детей.

Трагедия разыгралась на улице около 8 часов утра в понедельник. 46-летний мужчина в ходе бытовой ссоры с женой нанес 34-летней супруге несколько ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах их двоих детей.

Мужчину сразу же задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: ВК, Тема Хантер