В Жуковском ревнивец с ножом напал на жену средь бела дня

В сети опубликовано видео с моментом нападения на женщину с камер наблюдения.

Мужчина напал на женщину с ножом на улице в Жуковском Московской области.

В сети опубликовано видео нападения мужчины на женщину с ножом. ЧП произошло в Жуковском среди бела дня на глазах у многочисленных свидетелей. Муж приревновал жену и стал нападать на нее с ножом. Женщина несколько раз падала, но продолжала активно сопротивляться. Ревнивец смог нанести все-таки удар, женщину госпитализировали в больницу.

Мужчина сбежал с места преступления. Но его вскоре задержали в Москве на Ярославском вокзале.

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