Подозреваемых в ночном нападении на сына депутата арестовали

До середины декабря она проведут в "Крестах".

В Петербурге арестовали напавших на сына местного депутата. Днем 17 октября суд постановил отправить обоих фигурантов расследования в "Кресты". Сами подозреваемые пытались вместо СИЗО уехать в больницу. Одному из молодых людей стало "плохо" и он даже некоторое время лежал на полу, чтобы удостоверить суд в своих словах. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

Напомним, что ограбление и избиение 28-летнего Артема Горшечникова произошло в прошлую пятницу. Вчера стало известно, что преступников удалось поймать. Ими оказались 23-летние мигранты. Вместо поездки на такси они разбрызгали в лицо клиента содержимое газового баллончика, а после забрали личные вещи и ценности на 90 тысяч рублей.

Отметим, что приезжий Сиевуш Ятимов пробудет под стражей до 11 декабря этого года. Суд уточнил, что мигрант не нуждается в предоставление медицинской помощи.

Объективных данных о том, что подозреваемый нуждается в экстренной медицинской помощи, суду не было представлено прокомментировали в пресс-службе

Напомним, что молодой человек демонстративно упал во время заседания Василеостровского районного суда. Он перестал подавать признаки жизни, находясь в клетке. Изначально это вызвало в зале небольшое недопонимание, но конвой быстро успокоил собравшихся. Представители закона зафиксировали, что фигурант расследования симулирует. Они дождались, когда молодой человек прекратит свою "презентацию".Второй соучастник ограбления Умеджон Табаров также отправился под стражу.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд увеличил компенсацию фристайлистке Комиссаровой на несколько миллионов.

Фото: Piter.tv

