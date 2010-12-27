Суд увеличил компенсацию фристайлистке Комиссаровой на несколько миллионов

Спортсменка в течение двух лет проходила лечение в клинике, которое не принесло результатов.

По решению Санкт-Петербургского городского суда компенсацию фристайлистке Марии Чаадаевой (ранее Комиссаровой) повысили с 60 тыс. до 3 млн рублей. Сумму взыщут с Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитирующих технологий, в которой девушка безрезультатно прошла лечение, сообщил "Петербургский дневник".

В 2014 году Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи. Девушка проходила реабилитацию в клинике доктора Блюма в Испании, однако результата это не принесло. Спортсменка потратила на лечение более 600 тыс. рублей.

Мария просила взыскать 51 млн рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 млн рублей, однако в первый раз суд назначил пострадавшей скромную сумму в 60 тыс. рублей.

В этот раз суд назначил компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей и штраф в 1 млн рублей.

Фото: vk.com/komissarova