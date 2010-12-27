На Рубинштейна ограбили сына депутата ЗакСа

Спустя три дня подозреваемые найдены.

Правоохранительные органы Василеостровского района Петербурга задержали грабителей, которые напали на сына местного парламентария. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по региону.

Подозреваемыми считают двух "таксистов". Жертва рассказал, что неизвестные водители напали на него в ночь на 12 октября. Изначально 27-летний Артем Горшечников самостоятельно обратился к будущим преступникам. Он попросил "бомбилу" довезти его домой с улицы Рубинштейна. В салоне машины "Фольксваген Поло" находился второй пассажир, но это не смутило петербуржца.

Атака произошла во время поездки. Вблизи от конечного пункта поездки, на Морской набережной, мошенники разбрызгали в лицо пассажира содержимое газового баллончика, а затем избили. У пострадавшего отобрали кошелек из натуральной кожи, смартфон iPhoneXR, четыре банковские карты и личные документы. Общий ущерб местный житель оценил в 90 тысяч рублей.

По сведениям издания "Конкретно.ру", спустя три дня задержаны двое 23-летних мигрантов. Приезжие прибыли в Петербург из Таджикистана. На данный момент похищенное не изъято. Одного из подозреваемых обвинили в побоях. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция раскрыла серию карманных краж у интуристов в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

