Силовики Польши и Литвы за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов

В Минске оценили действия Запада по вытеснению беженцев на территорию Белоруссии.

Польские и литовские силовики за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Государственного пограничного комитета Минска. Чиновники уточнили, что силы Варшавы хотели выдворить из ЕС 350 беженцев из Ближнего Востока и Африки, а силы Вильнюса - более 140 иностранцев.

За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения. пресс-служба ГПК Белоруссии

Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне.

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