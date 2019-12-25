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Силовики Польши и Литвы за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов
Сегодня, 15:33
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Силовики Польши и Литвы за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов

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В Минске оценили действия Запада по вытеснению беженцев на территорию Белоруссии.

Польские и литовские силовики за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Государственного пограничного комитета Минска. Чиновники уточнили, что силы Варшавы хотели выдворить из ЕС 350 беженцев из Ближнего Востока и Африки, а силы Вильнюса - более 140 иностранцев.

За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения.

пресс-служба ГПК Белоруссии

Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне.

Фото: Pixabay.com


 

Теги: беженцы, госграница, литва, миграционный кризис, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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