Силовики Польши и Литвы за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов

Польские и литовские силовики за последние сутки пытались вытеснить в Белоруссию 490 мигрантов. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Государственного пограничного комитета Минска. Чиновники уточнили, что силы Варшавы хотели выдворить из ЕС 350 беженцев из Ближнего Востока и Африки, а силы Вильнюса - более 140 иностранцев.
За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения.
пресс-служба ГПК Белоруссии
Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне.
Фото: Pixabay.com
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