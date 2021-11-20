Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне

Виктор Хренин считает, что "российская угроза" - это оправдание Запада в своем милитаристском поведении.

Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у государственной границы подготовку к войне. Такое мнение Виктор Хренин высказал журналистам арабского телеканала Al Jazeera. Интервью специалиста опубликовано также на YouTube-канале оборонного ведомства республики. Гость эфира оценил проведенные Североатлантическим альянсом маневры Rifle Forge на полигоне около Минска. Причин боевых тренировок военный не понимает. По мнению спикера, Запад оправдывает свое милитаристское поведение "российской угрозой".

Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же как и мы, находясь в Союзном государстве. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт уточнил, что сейчас тяжело прогнозировать развитие событий в дальнейшем на госгранице. Хренин добавил, что в последнее время участились нападки на Минск со стороны Прибалтики, Украины и Польши. Военнослужащий заметил, что соседние страны не хотят жить дружно и регулярно предъявляют территориальные претензии.

Министр обороны Белоруссии сравнил ситуацию на границе с преддверием ВОВ.

Фото и видео: YouTube / ВоенТВ Беларуси

