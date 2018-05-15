Силовики ХМАО задержали югорчанина с "поясом смертника"

Сотрудники ФСБ задержали в ХМАО подозреваемого в терроризме мужчину. По данным издания URA.RU, на теле злоумышленника находился "пояс смертника". Силовики предполагают, что житель намеревался устроить террористический акт на территории Когалыма.
В ходе личного досмотра задержанного обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом.
цитирует личного источника издание
Эксперты изучили пояс и выяснили, что он действительно был оснащен самодельным взрывным устройством. Основу бомбы составлял гексоген, а также поражающие элементы (болты) с общей массой в 2570 грамм.
Известно, что задержанный является югорчанином. Подробности готовящегося теракта на данный момент оперативники держат в тайне. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Фото: Piter.tv
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