Силовики ХМАО задержали югорчанина с "поясом смертника"

Мужчина собирался устроить взрыв в Когалыме.

Сотрудники ФСБ задержали в ХМАО подозреваемого в терроризме мужчину. По данным издания URA.RU, на теле злоумышленника находился "пояс смертника". Силовики предполагают, что житель намеревался устроить террористический акт на территории Когалыма.

В ходе личного досмотра задержанного обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом. цитирует личного источника издание

Эксперты изучили пояс и выяснили, что он действительно был оснащен самодельным взрывным устройством. Основу бомбы составлял гексоген, а также поражающие элементы (болты) с общей массой в 2570 грамм.

Известно, что задержанный является югорчанином. Подробности готовящегося теракта на данный момент оперативники держат в тайне. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv