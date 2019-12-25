Сильный ветер и дождь накроет Ленобласть в пятницу

Температура воздуха в дневное время составит от +5 до +10 градусов тепла.

В пятницу, 22 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в дневное время составит от +5 до +10 градусов тепла. Синоптики сообщают, что в большинстве районов пройдут сильные дожди, а ветер будет дуть юго-западный, западный сильный. Ночью порывы ветра достигнут от 7 до 12 м/с, утром и днем ожидается от 8 до 13 м/с — местами в прибрежных районах 20-24 м/с.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем расти.

Ранее петербургские парки и скверы закрывают из-за шторма. Согласно прогнозам синоптиков в эту ночь на Петербург обрушится непогода: ливни и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 24 метров в секунду.

Фото: Piter.tv

