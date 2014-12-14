Сильные дожди и ветер накроют Петербург в пятницу

Температура воздуха в течение суток будет +7...+9 градусов тепла.

В пятницу, 22 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время суток будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 8-13 м/с. Утром и днем он поменяет направление на западное, а его скорость будет 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. В прибрежных районах порывы будут достигать 20-24 м/с. Температура воздуха в течение суток будет +7...+9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем расти.

Ранее в Петербурге в пятницу ожидают наводнение. Из-за этого есть риск наводнения с высотой подъема уровня до 2 метров.

Фото: Piter.tv