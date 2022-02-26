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Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У", они не сработали

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Две ракеты не взорвались.

Утром 26 февраля силы противовоздушной системы Донецкой народной республики перехватили две ракеты тактико-ракетного комплекса "Точка-У". Известно, что боеголовки не сработали. Однако частично здания, расположенные в указанной местности, получили повреждения. Речь идет как о жилых домах, так и хозяйственных постройках. Соответствующее заявление опубликовано в документе территориальной обороны ДНР.

Обе ракеты не сработали….Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства.

текст документа ТерО ДНР

Напомним, что с 24 февраля по указу президента Владимира Путина ведется специальная военная операция на Донбассе. В видеообращении к гражданам РФ политик  заявил, что обстоятельства потребовали решительных и незамедлительных действий.

Власти Киева предупредили жителей о боях в городе.

Фото и видео: Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Теги: всу, днр, донбасс, пво, точка-у
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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