Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У", они не сработали

Две ракеты не взорвались.

Утром 26 февраля силы противовоздушной системы Донецкой народной республики перехватили две ракеты тактико-ракетного комплекса "Точка-У". Известно, что боеголовки не сработали. Однако частично здания, расположенные в указанной местности, получили повреждения. Речь идет как о жилых домах, так и хозяйственных постройках. Соответствующее заявление опубликовано в документе территориальной обороны ДНР.

Обе ракеты не сработали….Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства. текст документа ТерО ДНР

Напомним, что с 24 февраля по указу президента Владимира Путина ведется специальная военная операция на Донбассе. В видеообращении к гражданам РФ политик заявил, что обстоятельства потребовали решительных и незамедлительных действий.

Власти Киева предупредили жителей о боях в городе.

Фото и видео: Telegram / ШТАБ ТерО ДНР