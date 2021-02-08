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Сиквел "Последнего богатыря" собрал в прокате 2 млрд рублей

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Премьера состоялась 1 января 2021 года.

Вторая часть фильма "Последний богатырь" собрала 2 млрд рублей в российском прокате. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Стоить отметить, что такие высокие сборы были только у трех отечественных фильмов, премьера которых состоялась задолго до пандемии коронавируса.

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" вышел в прокат 1 января 2021 года. Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит отправиться в новое путешествие по Белогорью, принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. Помогать ему будут друзья – Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный, Баба-Яга и др.

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и др.

Первая часть вышла в прокат в октябре 2017 года и собрала 1,7 млрд рублей.

Ранее были названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус".

Видео: YouTube / Disney Россия

Теги: последний богатырь, сборы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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