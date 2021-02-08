Сиквел "Последнего богатыря" собрал в прокате 2 млрд рублей

Вторая часть фильма "Последний богатырь" собрала 2 млрд рублей в российском прокате. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Стоить отметить, что такие высокие сборы были только у трех отечественных фильмов, премьера которых состоялась задолго до пандемии коронавируса.
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" вышел в прокат 1 января 2021 года. Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит отправиться в новое путешествие по Белогорью, принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. Помогать ему будут друзья – Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный, Баба-Яга и др.
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и др.
Первая часть вышла в прокат в октябре 2017 года и собрала 1,7 млрд рублей.
Ранее были названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус".
Видео: YouTube / Disney Россия
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