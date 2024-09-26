Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа

Глава МИД Венгрии оценил тенденцию в странах Запада в отношении политиков с альтернативной точкой зрения.

Вторая попытка покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа говорит о четкой тенденции нападений на политиков, выступающих против мировых конфликтов, миграции и либерального мейнстрима. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на полях Генеральной ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

В мире существует очень четкая тенденция, и я понимаю, что некоторым неудобно и неприятно говорить об этом... Если вы против миграции, если вы против войны, если вы представляете свою национальную позицию, если вы достаточно смелы, чтобы выступать за пределами либерального мейнстрима, на вас будут нападать. Петер Сийярто, глава МИД Венгии

Иностранный дипломат отметил, что на подобных спикеров нападают "легально", а подтверждение тому – многочисленные судебные разбирательства против экс-лидера Белого дома. Петер Сийярто заметил, что можно представить реакцию со стороны Совета Европы, американских НПО и СМИ, если бы подобное произошло не на их территории, а в любой другой стране мира.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости