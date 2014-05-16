Глава МИД Венгрии прокомментировал положение в плане REPowerEU.

Намерение стран Европейского союза отказаться к 2027 году от российских энергоносителей – это идеологический и иррациональный подход, не имеющий ничего общего с физикой, поэтому Будапешт не пойдет на это. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей".

Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили собственную цель по отказу от российского трубопроводного газа за период в 2027 - 2028 года. В Венгрии уточнили, что остаются довольны сотрудничеством с Москвой. Страна еще получала предложений лучше по поставкам необходимых ресурсов, поэтому не видит смысла отказываться от российского природного газа.

Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости