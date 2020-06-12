Актрисе не понравился материал.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой". Об этом она заявила в интервью в издании Empire.

Актриса заявила, что она прочла сценарий киноленты и он ей не понравился. По её словам, автор серии блокбастеров Ридли Скотт выбрал иное направление в развитии киноленты.

Более того, Сигурни Уивер отметила, что история её персонажа должна уже завершиться.

Ранее мы сообщали о том, что HBO Max временно прекратит показ фильмов о Бэтмене.

Видео:Киноклипы Хранилище/YouTube