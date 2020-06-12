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HBO Max временно прекратит показ фильмов о Бэтмене

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Изменения в библиотеке не затронули такие проекты, как "Аквамен", "Шазам!", "Джокер" и "Зеленый Фонарь", а также телесериал "Супергерл".

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что HBO Max временно прекратит показ фильмов о Бэтмене. Об этом сообщает портал ComicBook.

Речь идет о фильмах "Бэтмен" Тима Бертона, "Чудо-женщина", "Лига справедливости", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Отряд самоубийц" и "Бэтмен и Робин". Причина исчезновения фильмов из библиотеки HBO неизвестна.

Отметим, что некоторые фильмы, где Бэтмен появляется всё же остались. Так в библиотеке сохранили такие киноленты, как  "Аквамен", "Шазам!", "Джокер" и "Зеленый Фонарь", а также телесериал "Супергерл". 

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер финального сезона сериала "Тьма".

Видео:HD Трейлеры/YouTube

Теги: hbo, кино, культура
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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