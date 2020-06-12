В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер финального сезона сериала "Тьма". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
В сюжете история четырех семей. Зрителям покажут их в разных временных отрезках: в нашем времени, 1986, 1953 и 2052 годах. Главные роли исполнили Луис Хофман, Каролина Айхгорн, Йердис Трибель и Майя Шене.
Премьера сезона запланирована на 27 июня.
Ранее мы сообщали о том, что Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино.
Видео:Netflix/YouTube
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