Премьера сезона запланирована на 27 июня.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер финального сезона сериала "Тьма". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В сюжете история четырех семей. Зрителям покажут их в разных временных отрезках: в нашем времени, 1986, 1953 и 2052 годах. Главные роли исполнили Луис Хофман, Каролина Айхгорн, Йердис Трибель и Майя Шене.

Премьера сезона запланирована на 27 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино.

Видео:Netflix/YouTube