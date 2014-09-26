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Выборгские таможенники изъяли из магазинов Светогорска более 7,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок
Сегодня, 15:57
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Выборгские таможенники изъяли из магазинов Светогорска более 7,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок

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Также на товаре отсутствовала обязательная маркировка.

Сотрудники Выборгской таможни наведались в магазины города Светогорска. В результате рейда в двух торговых точках было обнаружено более 7,5 тыс. пачек товара без необходимых акцизных марок и маркировок. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В общей сложности из магазинов изъяли 7 772 пачки сигарет, 2 525 тыс. из которых были произведены в Белоруссии, а ещё 5 247 тыс. –  за рубежом.  Продажа табачной продукции без  акцизных марок и маркировок нарушает правила обязательной маркировки средствами идентификации табака, отметили в управлении. 

По факту обнаружения товара проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что на псковской таможне пресекли контрабанду 180 кг гашиша из Украины.

Фото: Пресс-служба СЗТУ

Теги: ленинградская область, магазины, светогорск, сзту
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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