Выборгские таможенники изъяли из магазинов Светогорска более 7,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок

Также на товаре отсутствовала обязательная маркировка.

Сотрудники Выборгской таможни наведались в магазины города Светогорска. В результате рейда в двух торговых точках было обнаружено более 7,5 тыс. пачек товара без необходимых акцизных марок и маркировок. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В общей сложности из магазинов изъяли 7 772 пачки сигарет, 2 525 тыс. из которых были произведены в Белоруссии, а ещё 5 247 тыс. – за рубежом. Продажа табачной продукции без акцизных марок и маркировок нарушает правила обязательной маркировки средствами идентификации табака, отметили в управлении.

По факту обнаружения товара проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на псковской таможне пресекли контрабанду 180 кг гашиша из Украины.

Фото: Пресс-служба СЗТУ