В квартире на улице Мира сиделка похитила имущество у дочери пенсионерки

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, обвиняемая в период с мая 2022 года по октябрь 2023 года работала сиделкой у пожилой женщины, инвалида 1 группы и проживала по договоренности совместно с семьей в квартире на улице Мира.
Кражу имущества дочери женщины обвиняемая совершила в период с 1 по 3 октября 2023 года. Злоумышленница похитила из кошелька потерпевшей 120 тысяч рублей, а также забрала из шкафа два золотых кольца общей стоимостью 30 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.
Ранее сообщалось, что в Пулково пассажир похитил меховые тапочки за 45 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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