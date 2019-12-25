Сиделка, избившая блокадницу, отделалась штрафом в 50 тысяч

Обвиняемой засчитали время пребывания в СИЗО.

Сиделка, избившая бабушку-блокадницу, отделалась штрафом в 50 тысяч. Ей вменяли покушение на убийство, но в суде сменили статью. Об этом сообщила объеденная пресс-служба судов Петербурга.

В феврале племянница наняла для своей 98-летней тёти сиделку. В один из вечеров в квартире на Народного Ополчения, она напилась, обматерила и сильно избила бабушку. Пострадавшая даже оглохла на одно ухо после этого.

В суде дело переквалифицировали с покушения на убийство на угрозу убийством. Также обвиняемой засчитали время пребывания в СИЗО, назначили штраф 50 тысяч рублей и отпустили.

Фото: Piter.tv