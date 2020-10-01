Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев стал участником шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Об этом стало известно из анонса первой серии нового сезона, который опубликован на YouTube-канале шоу.
Партнером Сычева стала чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Мария Петрова. Кроме футболиста зрители увидят на льду Ольгу Бузову, Региону Тодоренко, Влада Топалова, Надежду Михалкову, Ирину Пегову, Ольгу Кузьмину и других знаменитостей. Ведущими программы станут Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Премьера состоится на Первом канале 3 октября.
Ранее мы писали, что Загитова и Ягудин примут участие в программе "Вечерний Ургант".
Видео: YouTube / Ледниковый Период
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