Партнером бывшего нападающего сборной России по футболу стала Мария Петрова.

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев стал участником шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Об этом стало известно из анонса первой серии нового сезона, который опубликован на YouTube-канале шоу.

Партнером Сычева стала чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Мария Петрова. Кроме футболиста зрители увидят на льду Ольгу Бузову, Региону Тодоренко, Влада Топалова, Надежду Михалкову, Ирину Пегову, Ольгу Кузьмину и других знаменитостей. Ведущими программы станут Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Премьера состоится на Первом канале 3 октября.

Ранее мы писали, что Загитова и Ягудин примут участие в программе "Вечерний Ургант".

Видео: YouTube / Ледниковый Период