Сибирячка избила полицейского копченой рыбой

Суд приговорил агрессивную женщину к году условно.

Новосибирский суд приговорил 31-летнюю женщину к 1 году лишения свободу условно за избиение полицейского.

Инцидент произошел еще в апреле 2019 года. На одной из станций региона женщина незаконно торговала копченой рыбой. Проходивший мимо полицейский сделал женщине замечание и велел свернуть торговлю. В ответ на это женщина взбунтовалась и избила полицейского пакетом с копченой рыбой по голове, сообщают местные СМИ.

Региональная прокуратура сообщала, что состоялся суд, который признал женщину виновной в нападении на полицейского и вынес свой вердикт - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

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Фото:Piter.TV