Сибирский СК не нашел признаков преступления в отравлении Навального

20-го августа оппозиционеру стало плохо в самолете. В омской больнице он впал в кому.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте не увидело в ситуации с Алексеем Навальным признаков преступления по статье "Покушение на жизнь общественного деятеля". Такой ответ получил депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский на запрос в Следственный комитет РФ. Обращение поступило не лично от депутата, а от 11 региональных членов партии "Яблоко" и его председателя Николая Рыбакова.

При этом на данный момент в МВД Томска идет проверка по факту отравления оппозиционера.

Какие еще нужны "сведения, указывающие на признаки", если человек больше двух недель был в коме? возмутился Вишневский.

Стоит отметить, что депутат писал обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, однако дело передали "вниз". Он намерен вновь написать вышестоящему руководителю.

На данный момент Алексей Навальный проходит реабилитацию на курорте в Германии.

Фото: navalny/Instagram