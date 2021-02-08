Сибига заявил, что Киев разрывает последние связи с СНГ

Глава МИД Украины сообщил о прекращении действия 116 межгосударственных документов.

Киевский режим разрывает свои последние связи с Содружеством Независимых Государств (СНГ), прекращая действие нескольких договоров. Соответствующее заявление через аккаунт в Telegram-канале внешнеполитической службы страны сделал глава украинского министерства по иностранным делам Андрей Сибига от 25 марта. По инициативе дипломатов национальное правительство прекратило действие 116 международных договоров Украины, заключенных в свое время между правительством Украины и правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь, а также в рамках СНГ.

Андрей Сибига добавил, что необходимо разорвать последние юридические связи с Москвой, Минском и всем Содружеством. Ранее чиновники с Банковой улицы власти регулярно упоминали выходе из соглашений, которые заключены с РФ, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

