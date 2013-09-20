Си Цзиньпин встретился с Медведевым в Пекине

Глава КНР Си Цзиньпин встретился с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Об этом сообщили в в секретариате российского Совбеза.
Медведев прибыл в столицу Китая по приглашению Центрального комитета Компартии страны. Он обсудил с китайским лидером ситуацию на постсоветском пространстве, включая кризис на Украине. Также стороны отметили широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам.
Также Медведев поздравил главу КНР с переизбранием и сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия и двустороннего сотрудничества.
Ранее Медведев заявил, что Москва наращивает производство мощных средств поражения
Видео: Telegram / Дмитрий Медведев
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