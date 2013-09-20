Си Цзиньпин встретился с Медведевым в Пекине

Стороны отметили широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам.

Глава КНР Си Цзиньпин встретился с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Об этом сообщили в в секретариате российского Совбеза.

Медведев прибыл в столицу Китая по приглашению Центрального комитета Компартии страны. Он обсудил с китайским лидером ситуацию на постсоветском пространстве, включая кризис на Украине. Также стороны отметили широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам.

Также Медведев поздравил главу КНР с переизбранием и сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия и двустороннего сотрудничества.

Ранее Медведев заявил, что Москва наращивает производство мощных средств поражения

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев