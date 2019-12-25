Медведев: Москва наращивает производство мощных средств поражения

Москва наращивает производство мощных средств поражения. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, враг России окопался не только на Украине, но также в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Медведев подчеркнул, что передовые образцы вооружений основаны в том числе на новых принципах.
Ранее Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев
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