  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медведев: Москва наращивает производство мощных средств поражения
Сегодня, 10:08
275
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Медведев: Москва наращивает производство мощных средств поражения

0 0

Он подчеркнул, что передовые образцы вооружений основаны в том числе на новых принципах.

Москва наращивает производство мощных средств поражения. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, враг России окопался не только на Украине, но также в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Медведев подчеркнул, что передовые образцы вооружений основаны в том числе на новых принципах.

Ранее Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, зампред, совет безопасности рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии