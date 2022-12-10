Президент Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару

Глава РФ напомнил, что американцы не исключают превентивного удара по условному противнику.

Российский президент Владимир Путин допустил использование Москвой американских наработок по обезоруживающему удару и обеспечению собственной безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами. Политик пообщался со СМИ после завершения саммита ЕАЭС в Киргизии. Лидер РФ напомнил о том, что власти в Вашингтоне имеют теорию о нанесении превентивного удара по условному противнику.

Они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления. Владимир Путин, президент РФ

Глава России отметил, что "мы просто думаем над этим". Владимир Путин подчеркнул, что когда об этом говорили в предыдущие годы и времена, "никто не стеснялся". Политик в России уточнил, что теория нанесения превентивного удара прописана в основополагающих документах Вашингтона. Однако ответная российская доктрина предполагает только ответно-встречный удар в том случае, если одна из ядерных держав примет решение запустить по территории РФ ракеты.

Путин разочарован заявлением Меркель о Минских соглашениях.

Фото и видео: Kremlin.ru