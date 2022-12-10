Путин разочарован заявлением Меркель о Минских соглашениях

Глава РФ назвал высказывание немецкого экс-канцлера неожиданным.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что разочарован заявлением бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам саммита ЕАЭС в Киргизии. По словам политика, высказывание экс-чиновницы из ФРГ стало для него неожиданным, так как он ранее всегда исходил из того, что Германия ведет себя по отношению к Москве искренне.

Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Владимир Путин, президент России

Напомним, что в интервью местной газете Die Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что целью Минских соглашений была попытка дать украинской стороне время на усиление. Политик уверена в том, что все стороны международного формата понимали, что проблема не решена и конфликт между Киевом и Москвой временно заморожен. Спикер также выразила мнение о том, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить киевский режим оружием в том объеме, в котором Североатлантический военный альянс делает это сейчас.

Путин назвал глупым и вредным решение западных стран ввести потолок цен на нефть из России.

Фото и видео: Kremlin.ru