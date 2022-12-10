Путин назвал глупым и вредным решение западных стран ввести потолок цен на нефть из России

Глава РФ рассказал о решении Москвы не поставлять нефть странам-"ограничителям".

Российский президент Владимир Путин назвал глупым и вредным решение стран коллективного Запада ввести "потолок цен" на нефть из России. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами в ходе пресс-конференции, созванной по результатам встречи лидеров ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Политик напомнил СМИ о том, что страна не станет продавать "черное золото" тем, кто принял решение ограничить стоимость энергоресурсов, поступающим к ним из РФ. При этом лидер России не думает, что наша страна понесет при этом потери. Это связано с тем, что установленный предел цены соразмерен тому уровню, по которому страна торгует нефтью на мировых рынках.

Решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит "потолки" Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что практика ограничения цен может плохо сказаться на глобальном энергетическом рынке в целом. В том случае, если мировой потребитель будет определять цену на этот товар, то такая ситуация приведет к коллапсу в отрасли, так как потребитель будет настаивать на низкой цене.

Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России.

Фото и видео: Kremlin.ru