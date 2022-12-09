Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России

Глава РФ рассказал о возможностях экономического роста.

В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на мероприятии Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), организованного в Бишкеке. Политик отметил, что в страна европейской зоны к текущему моменту фиксируются наибольшие показатели по уровню инфляции за последние 30 или 40 лет. Эти показатели успели достичь двухзначных цифр. Лидер РФ пояснил, что в отдельных государствах речь идет о "заоблачных" значений для национальных экономик ЕС. Речь идет о 20 и более процентах.

У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что стоимость на природный газ в странах ЕАЭС, включая и Росси, сейчас в десять раз ниже, чем в странах Евросоюза.

Путин: Запад любыми способами хочет сохранить доминирование.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье