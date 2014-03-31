Лидер Китая назвал приоритеты страны.

Китайский председатель Си Цзиньпин выступил на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказали местные журналисты. Они отметили, что главу государства пригласили выступить на данном мероприятии. Политик присутствовал на пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи. Иностранный гость отметил, что в мире происходят невиданные за столетия геополитические изменения, а также пандемия, которые наложились друг на друга. В Китае считают, что экономическая глобализация столкнулась с обратным течением, а Повестка дня ООН до 2030 года - с беспрецедентными вызовами.

Мы должны использовать шансы, противостоять вызовам, содействовать практическому осуществлению инициативы по глобальному развитию, совместно созидать прекрасное будущее всеобщего мира и процветания. Си Цзиньпин, глава КНР

В Китае призывают коллег настойчиво стремиться к более справедливому, устойчивому и безопасному развитию. Си Цзиньпин рассказал, что в первую очередь необходимо формировать благоприятную среду для этих целей, практиковать истинный мультилатерализм, уважать и поддерживать все страны при выборе путей развития в соответствии с их национальными интересами.

В ПМЭФ-2022 поучаствовали более 14 тыс. человек.

Фото и видео: ПМЭФ