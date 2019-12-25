В ПМЭФ-2022 поучаствовали более 14 тыс. человек

Участники форума подписали почти 700 соглашений.

В этом году в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие около 14 тыс. человек. Представители 131 страны прибыли в Северную столицу, чтобы посетить симпозиум. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Участники форума подписали 691 соглашение на сумму 5,6 триллиона рублей. Сегодня, 18 июня, последний день мероприятия.

Будем наращивать допандемийный уровень участия. Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета форума

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