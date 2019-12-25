В празднике выпускников "Алые паруса" участие приняли около 1,2 млн человек

Никаких неприятных инцидентов в период праздника в Северной столице не произошло.

Накануне, 24 июня, в Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". В нем приняли участие 1,2 млн человек. Из ни всего 65 тысяч - школьники из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Никаких неприятных инцидентов в период праздника в Северной столице не произошло. Свыше 900 сотрудников Росгвардии следили за порядком на "Алых парусах". В различных районах города состоялись концерты, а кульминацией по традиции стало яркое пиротехническое шоу на Неве.

Однако отметим, что сухой закон не нарушил лишь один район Петербурга во время "Алых парусов".

Ранее на Piter.tv стало известно, как проходил праздник в Петербурге.

Фото: Piter.tv