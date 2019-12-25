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Свыше 900 сотрудников Росгвардии следили за порядком на "Алых парусах"
Сегодня, 13:15
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Свыше 900 сотрудников Росгвардии следили за порядком на "Алых парусах"

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В этот день нарушений не было допущено.

В пятницу вечером, 24 июня, в Петербурге провели праздник "Алые паруса". За порядком на шоу следили свыше 900 сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот день нарушений не было допущено. Праздник прошел без казусов со стороны гостей. 

Более 900 сотрудников и военнослужащих Росгвардии приняли участие в обеспечении правопорядка на Всероссийском празднике выпускников "Алые паруса 2022". В результате слаженной работы правоохранителей нарушений не допущено.

Пресс-служба Росгвардии

Ранее на Piter.tv: сухой закон не нарушил лишь один район Петербурга во время "Алых парусов".

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса, выпускники, порядок на празднике, росгвардии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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