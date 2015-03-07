Сухой закон не нарушил лишь один район Петербурга во время "Алых парусов"

Только в Кронштадтском районе магазины отказывали покупателям в продаже спиртного.

Правоохранители Петербурга провели рейды, в которых проверили, соблюдается ли сухой закон в период проведения "Алых парусов". Выяснилось, что с "испытанием" справился лишь один район Северной столицы.

Проверки начались 23 июня в 18 районах города. Только в Кронштадтском районе магазины отказывали покупателям в продаже спиртного. Там проверили 11 супермаркетов и не нашли нарушений.

А вот в Центральном, Калининском, Василеостровском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Пушкинском, Выборгском, Московском, Курортном, Петроградском, Адмиралтейском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Невском районах сотрудники продуктовых и алкогольных точек подвели.

Ранее на Piter.tv: станцию "Адмиралтейская" во время "Алых парусов" закрыли на два часа.

Фото: Pixabay