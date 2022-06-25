Алые Паруса-2022: секретный хедлайнер, новый маршрут брига "России" и выпускники Донбасса

В ночь с 24 на 25 июня в Петербурге прогремел праздник выпускников "Алые паруса". Его участниками стали 1,2 млн человек, сообщили в ГУ МВД. При этом только 65 тысяч человек из них закончили школу в этом году.

Помимо петербуржцев, жителей Ленинградской области и выпускников других регионов, в этом году на праздник приехали ребята из Мариуполя. В Северную столицу из города Донецкой области прибыли 400 человек. Так как в 2020 году "Алые паруса" в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, выпускники того года тоже могли получить приглашение по предварительному запросу.

Чтобы избежать перепродаж и мошенников, власти решили выдавать пригласительные за сутки и защитили билеты с помощью голограммы.

По традиции участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта превратился в пешеходный. Петербуржцы активно пользовались редкой возможностью прогуляться по проезжей части.

Основной концерт начался в 22:00, однако уже с 20:30 на сцене выступали молодые исполнители. Вечер вели комик Владимир Маркони и певица Алсу. Праздник начался с патриотичной речи губернатора Александра Беглова.

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В заключение губернатор ударил в рынду. В этот раз все прошло без казусов. Напомним, в прошлом году веревка оборвалась.

Среди известных артистов были MBAND Анатолий Цой, Хабиб, Ваня Дмитриенко, GALIBRI& MAVIK, Люся Чеботина, Ханна, Mia Boyka. Хедлайнерами стали Полина Гагарина, The Hatters и группа "Руки вверх". Последняя держалась в секрете до последнего, а для Гагариной это был третий концерт за день. Ранее она выступила в БКЗ "Октябрьский" для выпусников из Ленинградской области, а затем провела концерт на Roof Fest. Сергей Жуков исполнил свои хиты "Крошка моя", "18 мне уже". Концепция сцены — большой конструктор, из которого, по замыслу, выпускники будут создавать свое будущее. Помимо основной сцены артисты выступали на подиуме рядом со зрителями.

В этом году у брига "Россия" — символа "Алых парусов" — сменился маршрут. Впервые он проследовал через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной, а затем развернулся перед Троицким мостом. Отметим, что Дворцовый мост решили не украшать, так как на нем разместили пиротехнику. Корабль прошел по Неве под песни "Есть только миг", "Беловежская пуща" и "Хор невольниц".

Как отментили организаторы, в основу театрализованных номеров водного шоу легли темы свободы, дружбы, любви, времени и труда. Также не забыли 350-летие Петра I. Пиротехническое шоу длилось 20 минут.

За порядком следили более 900 сотрудников Росгвардии. В пресс-службе ведомства сообщили, что "Алые паруса" прошли без инцидентов.

Видео: Piter.tv, ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, администрация Центрального района, Борис Пиотровский

Фото: Александр Беглов, ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти