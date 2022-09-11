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Швентек стала победительницей US Open

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Первая ракетка мира завоевала третий в карьере трофей турниров Большого шлема.

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата США. Для спортсменки эта победа стала первой в карьере на турнире.

В финале первая ракетка мира встретилась с Онс Жабер из Туниса. Швентек одержала победу со счетом 6:2, 7:6. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Отметим, что Швентек завоевала третий в карьере трофей турниров Большого шлема. Ранее польская теннисистка дважды побеждала на Ролан Гаррос.

Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, ига швёнтек, онс жабер, финал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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