Швейцарский робот завоевал сердца зрителей своими утонченными танцами

В сети набирает популярность видео с танцующим роботом, который разработан Швейцарскими инженерами.
На опубликованных кадрах робот выполняет различные танцевальные движения, подстраиваясь под рисунок музыки. Танцы считались слишком "человечными" для роботов. Набор движений и их модификации у каждого человека индивидуален и может постоянно видоизменяться. Робот ANYmal смог изобразить нечто подобное. Причем танцы это побочный эффект робота. ANYmal обучали передвигаться и ориентироваться, выполняя задачи по промышленной съемке и для поисково-спасательных операций.
Танцы очень понравились людям, под опубликованным видео множество положительных комментариев. Кто-то с улыбкой отметил, что роботу очень хорошо удалось "вилять попой" и топать ножкой.
Видео: Youtube/Robotic Systems Lab