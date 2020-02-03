Швейцарские болельщики исполнили гимн России перед матчем четвертьфинала в Петербурге

В Петербурге 2 июля пройдет матч четвертьфинала ЕВРО-2020 "Испания - Швейцария".

Вечером 2 июля перед матчем четвертьфинала в рамках чемпионата Европы по футболу в Петербурге швейцарские болельщики исполнили гимн России. Об этом с места события сообщил корреспондент Piter.tv. Вместе с иностранными болельщиками гимн исполнили и петербуржцы.

Ранее мы писали, что петербургский кот-оракул Ахилл снова предсказал итог футбольного матча. На этот раз решался итог встречи футболистов Швейцарии и Испании, которая начнется в семь часов вечера на стадионе в Петербурге. В этот раз кот поел из миски под флагом Испании. Ахилл завершил свою работу на нынешнем чемпионате Европы. Из шести его предсказаний верными оказались пять.

Фото: Piter.tv