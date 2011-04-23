Матч пройдет сегодня вечером на стадионе "Газпром Арена".

В пятницу, 2 июля, петербургский кот-оракул Ахилл снова предсказал итог футбольного матча. На этот раз решался итог встречи футболистов Швейцарии и Испании, которая начнется в семь часов вечера на стадионе в Петербурге.

В этот раз кот поел из миски под флагом Испании. Ахилл завершил свою работу на нынешнем чемпионате Европы. Из шести его предсказаний верными оказались пять.

По словам ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой, есть те, кто делают ставки на основе предсказаний Ахилла. Очень часто люди благодарят его, а оракул призывает материально помогать приютам.

Отметим, что вход на фан-зону на Дворцовой площади закроется за 20 минут до окончания матча.

Ранее мы писали, что маршруты трех автобусов изменятся из-за размещения фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади.

Фото: Instagram / @achillcat