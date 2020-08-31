Маршруты трех автобусов изменятся из-за размещения фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Об изменении маршрутов транспорта в Петербурге сообщил комитет по транспорту города.

Из-за размещения зон болельщиков Чемпионата Европы-2020 в Петербурге закроют движение транспорта по Большой Морской улице 2,3, 6, 7 и 11 июля, передает комитет по транспорту. В связи с этим изменят маршруты автобусов.

Так, автобусы № 3, 22, 27 со стороны Театральной площади направятся по Большой и Малой Морской улицам, Исаакиевской площади и Невскому проспекту.

Из-за перекрытия движения с ночи 3 июля до утра 4 июля, и с 6 по 7 июля на перекрестке проспекта Энгельса и Заречной улицы, автобус №148 проследует от "Метро "Парнас" по улицам Фёдора Абрамова, Николая Рубцова, проспекту Энгельса и далее по трассе.

С вечера 5 июля до утра 6 июля и с 8 на 9 июля закроют выезды с Заречной улицы и 8-го Верхнего переулка на проспект Энгельса. Из-за этого автобус №104 пойдет по проспекту Энгельса, улицам Николая Рубцова и Валерия Гаврилина и далее до конечной остановки "Метро "Парнас".

Помимо этого с 5 по 31 июля изменятся маршруты трамваев №40, 55 и автобуса №138. Ознакомиться со схемами маршрутов можно на сайте Смольного.

Ранее мы писали, что стали известны улицы в Петербурге, с которых эвакуируют автомобили из-за матча Евро-2020.

Фото: Piter.tv