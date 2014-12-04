Стали известны улицы в Петербурге, с которых эвакуируют автомобили из-за матча Евро-2020

Матч состоится 2 июля.

В пятницу, 2 июля, в Петербурге пройдет матч четвертьфинала, в котором сыграют сборные Швейцарии и Испании. В связи с этим комитет по транспорту города назвал улицы, на которых запрещена парковка.

Так, петербуржцам лучше не оставлять свои автомобили на Большой Пушкарской, Смолячкова, Яхтенной, Большой Зелениной, Пионерской, Рыбацкой, Гренадерской, Введенской, Вязовской и Стремянной улицах. Парковка чревата последствиями на Лесном, Петровском, Лиговском, Чкаловском, Приморском, Большом Сампсониевском, Вознесенском (от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта) проспектах и на Малом проспекте Петроградской стороны. Также комитет по транспорту эвакуирует автомобили на набережной реки Мойки, Конюшенной площади, Южном и Северном шоссе, на переулках Нестерова и Талалихина.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга перекроют движение из-за установки фан-зоны Евро-2020.

Фото: Piter.tv